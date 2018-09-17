Гаврилова отыграла два матчбола и победила Кр. Плишкову на турнире в Токио

Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову , получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 53 минуты.

Дарья 1 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков. В третьей партии австралийка отыграла два матчбола.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Гаврилова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером.