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Гаврилова отыграла два матчбола и победила Кр. Плишкову на турнире в Токио
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Гаврилова отыграла два матчбола и победила Кр. Плишкову на турнире в Токио 

Чемпионат.com + ещё 2 10 часов назад
Австралийская теннисистка Дарья Гаврилова пробилась во второй круг турнира в Токио (Япония), в трёх партиях обыграв представительницу Чехии Кристину Плишкову, получившую «уайлд-кард» от организаторов, со счётом 7:6 (7:2), 3:6, 7:6 (10:8). Продолжительность противостояния составила 2 часа 53 минуты.
Дарья 1 раз подала навылет, совершила 12 двойных ошибок и реализовала 5 из 10 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 7 эйсов, 6 двойных ошибок и 7 брейков. В третьей партии австралийка отыграла два матчбола.
За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Гаврилова поспорит с чешкой Каролиной Плишковой, посеянной под четвёртым номером.
Токио. Женщины. Первый круг Анетт Контавейт (Эстония) — Кристина Младенович (Франция) — 6:3, 7:6 (7:5).
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