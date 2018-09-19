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Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу
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Лапко вышла в четвертьфинал турнира в Гуанчжоу 

Чемпионат.com + ещё 38 3 часа назад
Фото: RT на русском
Белорусская теннисистка Вера Лапко, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под седьмым номером, вышла в четвертьфинал, в двух партиях обыграв представительницу Израиля Дениз Хазанюк, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:2, 7:5. Продолжительность противостояния составила 1 час 31 минуту. Вера 8 раз подала навылет, совершила 3 двойные ошибки и реализовала 6 из 14 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 1 эйс, 7 двойных ошибок и 3 брейка. За выход в полуфинал соревнований в Гуанчжоу Лапко поспорит с победительницей поединка Андреа Петкович Германия) — Ван Яфань (Китай).
Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Лидер посева француженка Ализе Корне выбыла в первом круге.
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