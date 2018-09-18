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Петкович одолела Кабреру в первом круге турнира в Гуанчжоу
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Петкович одолела Кабреру в первом круге турнира в Гуанчжоу 

Чемпионат.com + ещё 20 1 час назад
Фото: RT на русском
Немецкая теннисистка Андреа Петкович пробилась во второй круг турнира в Гуанчжоу (Китай) в трёх партиях обыграв представительницу Австралии Лизетт Кабреру, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 1:6, 6:3, 6:3. Продолжительность противостояния составила 1 час 49 минут.
Андреа совершила 5 двойных ошибок и реализовала 7 из 15 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 6 двойных ошибок и 7 брейков.
За выход в четвертьфинал соревнований в Гуанчжоу 31-летняя уроженка Тузлы, занимающая 85-ю строчку в рейтинге WTA, поспорит с победительницей матча Ван Яфань (Китай) — Чжу Линь (Китай).
Соревнования с призовым фондом $ 250 тыс. завершатся 22 сентября. Действующей победительницей турнира в Гуанчжоу является китаянка Чжан Шуай.
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