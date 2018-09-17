Звонарева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Гуанчжоу 

Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в китайском Гуанчжоу, сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда против представительницы Германии Сабины Лисицки россиянка уступила со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем круге в четвертьфинале немка встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Ранее сообщалось, что Евгения Родина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннис. Гуанчжоу. 1-й круг Вера Звонарева (Россия) — Сабина Лисицки (Германия) — 4:6, 2:6