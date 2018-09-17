Ещё
Звонарева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Гуанчжоу
Далее:
Читайте также:
Ещё

Звонарева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Гуанчжоу 

Газета.Ru + ещё 11 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Российская теннисистка Вера Звонарева не смогла выйти во второй круг турнира в китайском Гуанчжоу, сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда против представительницы Германии Сабины Лисицки россиянка уступила со счетом 4:6, 2:6. Теннисистки провели на корте 1 час 13 минут.
В следующем круге в четвертьфинале немка встретится с победительницей матча Сара Соррибес-Тормо (Испания) — Юлия Путинцева (Казахстан).
Ранее сообщалось, что Евгения Родина поднялась на три позиции в рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA).
Теннис. Гуанчжоу. 1-й круг Вера Звонарева (Россия) — Сабина Лисицки (Германия) — 4:6, 2:6
Газета.Ru: последние новости
Аргентинский теннисист Дель Потро потерял уважение к Федереру Серена Уильямс отказалась извиняться перед оскорбленным судьей Шарапова досрочно завершила сезон
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Серена Уильямс продолжила истерику11
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа22
Загитова ответила Медведевой74
Винер устроила разнос выигравшей золото россиянке27
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам32
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
00:30
Скандал с Уильямc получил продолжение
Теннис
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение