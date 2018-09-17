Теннисист Донской проиграл в первом круге турнира в Санкт-Петербурге

Встреча продолжалась один час и 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу словацкого спортсмена. Во втором круге Клижан встретится с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным на турнире под вторым номером.

Общий призовой фонд турнира в северной столице составляет $1,175 млн Ранее сообщалось, что в турнире также хотел принять участие футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба

Теннис. Санкт-Петербург. 1-й круг Мартин Клижан (Словакия) — Евгений Донской (Россия) — 6:2, 4:6, 6:3