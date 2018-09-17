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Теннисист Донской проиграл в первом круге турнира в Санкт-Петербурге
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Теннисист Донской проиграл в первом круге турнира в Санкт-Петербурге 

Газета.Ru + ещё 11 51 минуту назад
Фото: РИА Новости
Россиянин Евгений Донской в двух сетах уступил словаку Мартину Клижану в матче первого круга турнира Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP), который проходит в Санкт-Петербурге, сообщает ТАСС.
Встреча продолжалась один час и 31 минуту и завершилась со счетом 6:4, 6:4 в пользу словацкого спортсмена. Во втором круге Клижан встретится с итальянцем Фабио Фоньини, посеянным на турнире под вторым номером.
Общий призовой фонд турнира в северной столице составляет $1,175 млн  Ранее сообщалось, что в турнире также хотел принять участие футболист "Зенита" и сборной России Артем Дзюба.
Теннис. Санкт-Петербург. 1-й круг Мартин Клижан (Словакия) — Евгений Донской (Россия) — 6:2, 4:6, 6:3
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