Мугуруса стартовала на турнире в Токио с победы над Бенчич

Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.

Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.

За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей поединка Эжени Бушар (Канада, Q) — Элисон Риске (США, Q).

Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.