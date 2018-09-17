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Мугуруса стартовала на турнире в Токио с победы над Бенчич
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Мугуруса стартовала на турнире в Токио с победы над Бенчич 

Чемпионат.com + ещё 2 8 часов назад
Испанская теннисистка Гарбинье Мугуруса, посеянная на турнире в Токио (Япония) под шестым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Швейцарии Белинду Бенчич со счётом 6:2, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 24 минуты.
Двукратная победительница турниров «Большого шлема» трижды подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 5 из 7 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 2 эйса, 4 двойные ошибки и 2 брейка.
За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Мугуруса поспорит с победительницей поединка Эжени Бушар (Канада, Q) — Элисон Риске (США, Q).
Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.
Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки.
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