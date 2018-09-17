Теннисистка Павлюченкова успешно стартовала на турнире в Токио 

Россиянка Анастасия Павлюченкова вышла во второй круг теннисного турнира в Токио, сообщает "Советский спорт".
Во встрече первого раунда Павлюченкова одержала победу над белорусской спортсменкой Александрой Соснович со счетом 6:3, 6:4. Теннисистки провели на корте 1 час 26 минут.
В следующем круге Павлюченкова сыграет с представительницей Франции Каролин Гарсией.
Ранее сообщалось, что Вера Звонарева не смогла пробиться во второй круг теннисного турнира в Гуанчжоу.
Теннис. Токио. 1-й круг Анастасия Павлюченкова (Россия) — Александра Соснович (Белоруссия) — 6:3, 6:4