Юные спортсмены из Хорошевки успешно выступили на открытом турнире по гольфу

Юные спортсмены дополнительного образования школы № 1409 выступили на открытом турнире по SNAG-гольфу среди школьников «Открытие сезона 2018–2019». В итоговом протоколе ребята заняли второе и третье место в личном зачете.

— Поздравляем Владислава Акатнова и Нисана Ханукаева, занявших 2-е и 3-е места в личном зачете, а также всех ребят, принявших участие в соревнованиях, с открытием сезона. У нас впереди много турниров. Будем тренироваться и побеждать. Всем желаем успехов.

Особую благодарность выражаем родителям за помощь и поддержку, — отметили в администрации школы.

Турнир прошел в минувшие выходные. (ис)