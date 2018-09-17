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Юные спортсмены из Хорошевки успешно выступили на открытом турнире по гольфу
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Юные спортсмены из Хорошевки успешно выступили на открытом турнире по гольфу 

Управа района Хорошевский города Москвы 2 часа назад
Фото: Управа района Хорошевский города Москвы
Юные спортсмены дополнительного образования школы № 1409 выступили на открытом турнире по SNAG-гольфу среди школьников «Открытие сезона 2018–2019». В итоговом протоколе ребята заняли второе и третье место в личном зачете.
— Поздравляем Владислава Акатнова и Нисана Ханукаева, занявших 2-е и 3-е места в личном зачете, а также всех ребят, принявших участие в соревнованиях, с открытием сезона. У нас впереди много турниров. Будем тренироваться и побеждать. Всем желаем успехов.
Особую благодарность выражаем родителям за помощь и поддержку, — отметили в администрации школы.
Турнир прошел в минувшие выходные. (ис)
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