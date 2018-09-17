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Уильямс отказалась извиняться перед судьей
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Серена Уильямс отказалась извиняться перед оскорбленным судьей 

Газета.Ru 2 часа назад
Фото: Газета.Ru
Американская теннисистка Серена Уильямс все еще считает, что судья финального матча Открытого чемпионата США Карлос Рамос поступил несправедливо, передает "Советский спорт".
— Я все еще не понимаю этого… Если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины, — цитирует источник The Sunday Project заявление Уильямс. — Я не знаю, о чем он говорит, когда упоминает подсказку тренера. Мы с тренером не общались. Извиняться перед судьей я не стану.
Напомним, американка устроила скандал в финальном матче US-Open против японки Наоими Осаки из-за полученного штрафного гейма. Уильямс назвала судью вором и сексистом, после чего теннисные арбитры потребовали от спортсменки извинений.
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