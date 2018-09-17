Уильямс отказалась извиняться перед судьей

Серена Уильямс отказалась извиняться перед оскорбленным судьей

— Я все еще не понимаю этого… Если вы женщина, то вам позволено делать лишь половину того, что могут делать мужчины, — цитирует источник The Sunday Project заявление Уильямс. — Я не знаю, о чем он говорит, когда упоминает подсказку тренера. Мы с тренером не общались. Извиняться перед судьей я не стану.

Напомним, американка устроила скандал в финальном матче US-Open против японки Наоими Осаки из-за полученного штрафного гейма. Уильямс назвала судью вором и сексистом, после чего теннисные арбитры потребовали от спортсменки извинений.