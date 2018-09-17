Гендиректор «Кубка Кремля»: Шарапова пока значится в списке участников турнира

— Мне пока сложно говорить о чем-то предметно, потому что официального заявления от самой Марии не было. Буквально на днях мы общались с ее агентом, и на тот момент ситуация оставалась прежней — Шарапова должна сыграть на «Кубке Кремля». Она сама очень хотела приехать в Москву и побороться здесь за титул, который никогда ранее в «Олимпийском» не выигрывала. К тому же, в этом году будет 25-летие женского турнира, у нас собирается хороший состав, и Мария сразу подчеркнула, что ей интересно войти в состав участниц. Разумеется, в ближайшее время мы свяжемся с ней или ее представителями и проясним ситуацию. Но в настоящий момент Шарапова все еще значится в заявке на «Кубок Кремля», — рассказал Шатхин корреспонденту «Советского спорта».