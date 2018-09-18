Сегодня, 18 сентября, состоится матч первого круга турнира в Санкт-Петербурге, в котором сыграют россиянин Андрей Рублёв и представитель Германии Ян-Леннард Штруфф. Начало поединка запланировано на 16:00 по московскому времени. По личным встречам счёт ничейный — 1-1. В рейтинге ATP Рублёв занимает 69-ю строчку, Штруфф — 50-ю.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию противостояния:
текстовая онлайн-трансляция матча Рублёв — Штруфф на St. Petersburg Open.
Победитель этого поединка за выход в четвертьфинал соревнований в Санкт-Петербурге поспорит с австрийцем Домиником Тимом, посеянным под первым номером.
Турнир St. Petersburg Open завершится 23 сентября. Действующим победителем является босниец Дамир Джумхур.