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Миша Зверев не смог преодолеть первый круг турнира в Метце
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Миша Зверев не смог преодолеть первый круг турнира в Метце 

Чемпионат.com 4 часа назад
Немецкий теннисист Миша Зверев потерпел поражение на старте турнира в Метце с призовым фондом $ 501 тыс.
63-я ракетка мира в трёх сетах уступил своему соотечественнику Яннику Мадену — 5:7, 6:4, 1:6.
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