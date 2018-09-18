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Лидер посева Корне взяла всего три гейма в матче с Брэйди на турнире в Гуанчжоу
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Лидер посева Корне взяла всего три гейма в матче с Брэйди на турнире в Гуанчжоу 

Чемпионат.com + ещё 1 5 часов назад
Французская теннисистка Ализе Корне, посеянная на турнире в Гуанчжоу (Китай) под первым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она взяла всего три гейма в матче с представительницей США Дженнифер Брэйди — 0:6, 3:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 16 минут.
Ализе совершила 4 двойные ошибки и реализовала 1 из 4 брейк-пойнтов. На счету её соперницы ни одной двойной ошибки и 5 брейков.
За выход в четвертьфинал Брэйди поспорит с победительницей матча Катерина Козлова (Украина) — Лу Цзяцзин (Китай, Q).
Гуанчжоу. Женщины. Первый круг Александра Крунич (Сербия, 4) — Виктория Голубич (Швейцария) — 6:4, 6:3. Кристина Макхэйл (США) — Ана Богдан (Румыния) — 4:6, 6:3, 3:1, отказ Богдан.
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