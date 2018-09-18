Родина стартовала на турнире в Сеуле с разгромной победы

Россиянка Евгения Родина уверенно стартовала на турнире в Сеуле, призовой фонд которого составляет $ 250 тысяч. В матче первого круга она разгромила теннисистку из Сербии Деяну Раданович (Q) — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Родина подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13.

Следующей соперницей Евгении будет бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (8), которая на старте турнира не менее уверенно обыграла представительницу Южной Кореи Пак Со Юн (WC) — 6:0, 6:2.

Сеул. WTA. Первый круг

Евгения Родина (Россия) — Деяна Раданович (Сербия, Q) — 6:1, 6:1Кирстен Флипкенс (Бельгия, 8) — Пак Со Юн (Южная Корея, WC) — 6:0, 6:2.