Ещё
Родина стартовала на турнире в Сеуле с разгромной победы
Далее:
Читайте также:
Ещё

Родина стартовала на турнире в Сеуле с разгромной победы 

SPORT24.ru 6 часов назад
Россиянка Евгения Родина уверенно стартовала на турнире в Сеуле, призовой фонд которого составляет $ 250 тысяч. В матче первого круга она разгромила теннисистку из Сербии Деяну Раданович (Q) — 6:1, 6:1. Поединок продолжался 1 час 11 минут. Родина подала навылет 3 раза, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 13.
Следующей соперницей Евгении будет бельгийская теннисистка Кирстен Флипкенс (8), которая на старте турнира не менее уверенно обыграла представительницу Южной Кореи Пак Со Юн (WC) — 6:0, 6:2.
Сеул. WTA. Первый круг
Евгения Родина (Россия) — Деяна Раданович (Сербия, Q) — 6:1, 6:1Кирстен Флипкенс (Бельгия, 8) — Пак Со Юн (Южная Корея, WC) — 6:0, 6:2.
SPORT24.ru: последние новости
Гаспарян обыграла Флинк в первом круге турнира в Сеуле Шарапова может приехать в Москву на Кубок Кремля в роли почетного гостя Судья, наказавший Серену Уильямс в финале US Open, вернулся к работе
Комментарии
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс27
Гольфистку убили на поле для гольфа2
Умер 41-летний ветеран UFC4
Жена сбежала от Дзагоева5
«Это было легко»: спортсмен изменил жене с 341 женщиной19
Видео
02:04
Россиянок оставили без медалей
Летние виды спорта
05:38
Серена Уильямс продолжила истерику
Теннис
01:50
«Российских шпионов» заподозрили в атаке на WADA
Летние виды спорта
01:45
Российскую чемпионку обманул любовник-альфонс
Летние виды спорта
01:03
Дудь лишился поста из-за тяги к деньгам
Футбол
01:00
Емельяненко займется «нефтегазовым делом»
MMA
07:49
Медведева испортила Загитовой радость от триумфа
Фигурное катание
01:57
Боец UFC осадила российского тележурналиста
MMA
04:48
Загитова ответила Медведевой
Фигурное катание
00:54
Война окончена. Головкин проиграл в США
Бокс Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение