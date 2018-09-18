Возраст, травмы и любовь: почему Шарапова ушла из тенниса

Российская теннисистка Мария Шарапова снялась со всех оставшихся турниров в сезоне-2018, чтобы «отдохнуть и восстановиться». Глава Федерации тенниса России Шамиль Тарпищев сообщил, что спортсменку преследуют проблемы со здоровьем. Ранее в этом году Шарапова уже отказалась выступать на пяти турнирах, а в четырех вылетела в первом круге. «Газета.Ru» рассуждает о причинах плачевной ситуации россиянки.

Пока американская теннисистка Серена Уильямс добирается до финалов турниров «Большого шлема» и устраивает скандалы из-за конфликта с судьей, россиянка Мария Шарапова тихо-мирно уходит на покой.

Журналист Бен Ротенберг сообщил в своем твиттере, что спортсменка твердо намерена сняться со всех оставшихся турниров в сезоне-2018.

«Шарапова завершает этот сезон. Она снимается с турниров в Пекине, Тяньцзине и Москве, чтобы отдохнуть и восстановиться.

Мария планирует вернуться в сезоне-2019 на турнире WTA в китайском Шэньчжэне. Так сообщила ее команда», — заверил Ротенберг.

Чуть позже эту информацию подтвердил глава Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев.

«С Шараповой ситуация была 50 на 50, но в итоге, посовещавшись с врачами, она приняла решение завершить сезон досрочно и сосредоточиться на здоровье, чтобы следующий сезон начать в оптимальной форме.

Но не исключено, что Мария просто так приедет в Москву — она собиралась. Теперь уже как почетный гость», — приводит слова функционера ТАСС.

Что ж, в этом сезоне здоровье действительно нередко подводило Шарапову. По причине травм она пропустила турниры в Цинциннати, Сан-Хосе, Майами, Дубае и Бирмингеме.

«К сожалению, я была вынуждена принять это тяжелое решение на данном этапе карьеры из-за моего соревновательного графика. Мне нужно позаботиться о своем организме и убедиться, что я остаюсь здоровой».

Эти отказы изрядно расстраивали поклонников теннисистки, один из которых — россиянин по имени Даниил — даже написал возмущенное и вместе с тем трогательное письмо.

«Турнир распространил видеоролик с Шараповой, но она отказалась от участия, — сокрушался поклонник после объявления теннисистки о пропуске соревнований в Майами. — Я считаю, что спортсменка с такой невероятной карьерой и личность, которая «честна и открыта с фанатами», может позволить себе делать публичное заявление и сказать всем правду заранее.

Многие болельщики часто рискуют, покупая билеты на ее матчи (а также на авиарейсы), не тратя эти деньги на что-то другое. Но Мария делает одно и то же снова и снова».

В ответ Шарапова раскрыла разом все свои проблемы со здоровьем, которые, как оказалось, беспокоили ее с самого начала сезона.

«Мне «заморозили» левую руку за 30 минут до первого матча на турнире в Индиан-Уэллсе (Шарапова проиграла эту встречу 22-летней Наоми Осаке со счетом 4:6, 4:6. — «Газета.Ru»), чтобы я могла провести игру без постоянной боли, которая преследует меня в последние несколько месяцев.

Кроме того, недавно врачи обнаружили у меня проблемы с легкими, из-за которых мне нельзя было летать в самолетах в течение трех недель.

Я прошла через многочисленные медицинские обследования, сканирования, инъекции, работала с пятью разными докторами и была вынуждена отказаться от участия в одном из моих любимых турниров.

Вы не правы, если думаете, что я заранее знала о том, что не приеду в Майами, и не захотела предупредить», — написала спортсменка в своем твиттере.

На фоне таких проблем со здоровьем неудивительно, что с четырех турниров этого сезона Шарапова вылетела уже после первого круга.

Так произошло в уже упомянутом Индиан-Уэллсе, а также в Дохе, Штутгарте и Уимблдоне, причем соперницы у россиянки были довольно «проходимые».

Случались и яркие вспышки, когда казалось, что старый добрый теннис Шараповой возвращается. Особенно ей удалась «грунтовая» часть сезона: Мария в уверенном стиле добралась до полуфинала турнира в Риме, а затем сразу же — до четвертьфинала « Ролан Гаррос ».

Однако ни одного титула она так и не завоевала: после череды успехов неизбежно наступал полный провал по «физике», и россиянка неожиданно проигрывала, допуская непростительное количество ошибок.

К примеру, в 1/4 финала французского «мэйджора» Шарапова с треском уступила Гарбинье Мугурусе (2:6, 1:6), хотя в предыдущем раунде просто разнесла представительницу первой десятки рейтинга WTA Каролину Плишкову (6:2, 6:1).

И причиной здесь были даже не травмы, а банальная нестабильность — организм 31-летней россиянки просто не выдерживает до конца турнира и начинает сбоить где-то на стадии 1/8, что выливается в обидные проигрыши.

Возможно, если бы не вынужденный простой из-за 15-месячной дисквалификации, Шарапова не потеряла бы тонус и по сей день показывала бы свой лучший теннис.

Однако этого мы уже никогда не узнаем. Более того, если бы не мельдониевый скандал, теннисистка вполне могла бы уже завершить карьеру.

В своей автобиографии россиянка признавалась, что ей приходила в голову мысль устроить красивый прощальный тур в сезоне-2016, а затем уйти на покой, однако все оказалось испорчено дисквалификацией. Естественно, прощаться с теннисом на такой ноте спортсменке не захотелось.

Однако память о скандале постепенно стирается, Шарапову уже без проблем допускают до всех турниров, она добыла себе неплохой с учетом частоты выступлений и результатов рейтинг в WTA, а организм настойчиво твердит, что слишком устал. Все это лишает теннисистку мотивации.

Кроме того, в январе этого года Мария встретила британского миллиардера Александра Гилкса и явно не намерена в 31 год переезжать с континента на континент по множеству турниров, если от этого могут пострадать ее отношения.

Спортивная злость и молодой задор уже исчезли. Об этом говорят и философские рассуждения Шараповой после поражения от Карлы Суарес-Наварро в 1/8 финала US Open — 2018:

«Когда ты являешься подростком и у тебя есть несколько сотен долларов, ты не имеешь представления о том, каким будет твое будущее. Ты не знаешь, что будет дальше. У тебя есть лишь мечта. Это тяжелее, чем быть 31-летней и иметь возможность делать все, что захочется».

Прямо сейчас у Шараповой, видимо, уже есть все что захочется. И, судя по тому, как стремительно сокращается количество тенниса в ее жизни, спорт уже не входит в категорию желаемых вещей.