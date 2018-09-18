Южный никогда не мог представить, что будет играть в теннис до 2018 года

ТАСС , 18 сентября. Россиянин Михаил Южный заявил, что никогда бы не подумал, что сможет играть в теннис на профессиональном уровне до 2018 года и выступать на хорошем уровне. Об этом он сообщил в интервью пресс-службе Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP).

Ранее Южный объявил, что завершит карьеру после турнира в Санкт-Петербурге, который стартовал в воскресенье и завершится 23 сентября.

"Я могу сказать, что у меня была прекрасная карьера. Никогда не думал, что смогу играть до 2018 года и делать это на высоком уровне. Я был одним из самых молодых парней своего поколения, который вошел в первую сотню мирового рейтинга, и с тех пор показывал высокий уровень тенниса. Можно сказать, что я профессионал, возможно, именно поэтому моя карьера получилась такой долгой", — заявил 36-летний Южный.

"В этом сезоне я показывал не очень хорошие результаты, не слишком много побеждал, но тренировался, все еще чувствовал в себе силы играть, что еще могу побеждать. После Открытого чемпионата Франции, турнира в Анталье, Уимблдона я проиграл слишком много ровных матчей. Даже в одном матче я не мог уже отыграть стабильно хорошо, и для меня это было немного тяжело, мне стало сложно восстанавливаться после матчей, чтобы на 100% быть готовым к следующему. Вторая причина заключается в моих детях, моей семье, не хочу, чтобы мои дети прожили мою жизнь, думаю, это мне пора пожить их жизнью", — объяснил решение завершить карьеру россиянин.

Россиянина попросили ответить на вопрос, кого из тех, с кем он играл, он считает самым великим теннисистом. «Я играл в великое время, мне кажется. Могу сказать, что играл против одних из самых величайших теннисистов в мире — Федерера, Надаля, Джоковича, не могу сказать, что кто-то один из них самый великий. Все мои матчи с ними были разные, некоторые более драматичные, некоторые были удивительными, но все равно я соревновался с лучшими теннисистами мира, и это продолжалось не год или два, а всю мою карьеру», — ответил Южный.

Южный начал карьеру в 1999 году. Он 10 раз становился победителем турниров ATP, также завоевав девять трофеев в парном разряде, дважды выигрывал Кубок Дэвиса в составе сборной России (2002, 2006). В январе 2008 года российский теннисист располагался на восьмой строчке рейтинга ATP, что стало его лучшим показателем за всю карьеру. Южный ни разу не побеждал на турнирах серии Большого шлема, лучший результат — полуфинал Открытого чемпионата США (2006, 2010), также он доходил до стадии четвертьфинала на Открытых чемпионатах Австралии (2008), Франции (2010) и Уимблдоне (2012).