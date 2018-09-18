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Стрыцова обыграла Дияс в первом круге турнира в Токио
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Стрыцова обыграла Дияс в первом круге турнира в Токио 

Чемпионат.com 4 часа назад
Чешская теннисистка Барбора Стрыцова, посеянная на турнире в Токио (Япония) под восьмым номером, вышла во второй круг, в двух партиях обыграв представительницу Казахстана Зарину Дияс, пробившуюся в основную сетку через квалификацию, со счётом 6:4, 6:4. Продолжительность противостояния составила 1 час 36 минут.
Барбора 5 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 6 брейк-пойнтов. На счету её соперницы 3 эйса, 4 двойные ошибки и 1 брейк.
За выход в четвертьфинал соревнований в Токио Стрыцова поспорит с представительницей Эстонии Анетт Контавейт.
Действующей победительницей соревнований в Токио является датчанка Каролина Возняцки. Турнир с призовым фондом $ 1 млн завершится 23 сентября.
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