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Чесноков: Шарапова готова к созданию семьи
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Чесноков: Шарапова готова к созданию семьи 

RT на русском + ещё 1 4 часа назад
Фото: RT на русском
Известный теннисист и тренер Андрей Чесноков предположил, что Мария Шарапова может задумываться о создании семьи и рождении ребёнка.
«Думаю, каждая теннисистка в любой момент готова создать семью. Но вспомните Викторию Азаренко. Когда белоруска забеременела, она находилась в топе, а теперь возвращение на корт даётся ей очень непросто. Вдобавок Виктория судилась с отцом ребёнка. Подобные события не могут не сказаться на карьере. Но есть пример Серены Уильямс, которая, родив дочь, умудрилась дважды добраться до финалов Турниров Большого шлема. Это по-настоящему феерический результат. А ведь ей уже 36 лет! Серена — потрясающий атлет, хотя вокруг неё ходит немало сомнительных историй с терапевтическими исключениями», — заявил Чесноков в интервью RT.
Ранее специалист прокомментировал досрочное завершение сезона Шараповой.
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