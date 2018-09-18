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Медведев одолеет Жоау Соузу на турнире в Санкт-Петербурге, считают эксперты
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Медведев одолеет Жоау Соузу на турнире в Санкт-Петербурге, считают эксперты 

Чемпионат.com 4 часа назад
Букмекеры назвали фаворита матча первого круга St. Petersburg Open Жоау Соуза — Даниил Медведев. Поединок поставлен четвёртым запуском на центральном корте и начнётся не ранее 18:30 мск.
Согласно котировкам, у россиянина больше шансов в этом матче. Победа Соузы оценивается коэффициентом 2.36, победа с форой «+2,5» гейма — 1.88. Если Даниил Медведев сумеет победить, сыграет ставка с коэффициентом 1.65. На то, что он сумеет отыграть фору в 2,5 гейма, можно поставить за 2.00. Ставки на то, что для определения победителя потребуется три сета, принимаются за 2.40.
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