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Названа возможная причина «ухода» Шараповой
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Известный тренер назвал возможную причину досрочного завершения Шараповой сезона 

Газета.Ru 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Известный российский теннисист и тренер Андрей Чесноков прокомментировал решение Марии Шараповой досрочно завершить сезон, передает RT.
Экс-первая ракетка мира снялась с турниров в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля.
"Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у нее вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом. Если бы все было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт", — сказал Чесноков.
Специалист также допустил, что 31-летняя россиянка испытывает проблемы психологического характера.
"Шарапова привыкла находиться в первой пятерке или хотя бы в десятке планеты, а сейчас она располагается куда ниже. Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на ее игре. Многие теннисисты после такого просто завершили бы карьеру", — заключил он.
Ранее Шарапова объяснила досрочное завершение сезона.
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