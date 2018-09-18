Названа возможная причина «ухода» Шараповой

Известный тренер назвал возможную причину досрочного завершения Шараповой сезона

Экс-первая ракетка мира снялась с турниров в Пекине и Тяньцзине, а также с Кубка Кремля.

"Думаю, если Маша не сыграет на оставшихся турнирах текущего года, значит, у нее вновь возникли некие проблемы со здоровьем. А мы знаем, что она долго мучилась с плечом. Если бы все было в порядке, она не стала бы сниматься, ведь Шарапова до сих пор любит теннис и с удовольствием выходит на корт", — сказал Чесноков.

Специалист также допустил, что 31-летняя россиянка испытывает проблемы психологического характера.

"Шарапова привыкла находиться в первой пятерке или хотя бы в десятке планеты, а сейчас она располагается куда ниже. Полуторагодичная дисквалификация не могла не сказаться на ее игре. Многие теннисисты после такого просто завершили бы карьеру", — заключил он.

Ранее Шарапова объяснила досрочное завершение сезона.