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Винус Уильямс снялась с турнира в Ухане
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Винус Уильямс снялась с турнира в Ухане 

Чемпионат.com 1 час назад
Американская теннисистка Винус Уильямс, в августе получившая «уайлд-кард» на турнир в Ухане, который пройдёт с 23 по 29 сентября 2018 года, приняла решение сняться с соревнований.
«Не очень хорошая новость от Винус Уильямс. К сожалению, она не сможет сыграть в Ухане. Она чувствует, что недостаточно хорошо готова физически, чтобы сыграть на высоком уровнем. Нам будет тебя не хватать, Винус», — говорится в «твиттере» турнира.
Организаторы также сообщили, что «уайлд-кард» на турнир получили австралийка Саманта Стосур, американка Бернарда Пера и представительница Китая Чжэн Сайсай.
Действующей победительницей турнира является француженка Каролин Гарсия. В прошлогоднем финале она в трёх партиях обыграла австралийку Эшли Барти — 6:7 (3:7), 7:6 (7:4), 6:2.
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