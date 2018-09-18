Винус Уильямс снялась с турнира в Ухане

Американская теннисистка Винус Уильямс , в августе получившая «уайлд-кард» на турнир в Ухане, который пройдёт с 23 по 29 сентября 2018 года, приняла решение сняться с соревнований.

«Не очень хорошая новость от Винус Уильямс. К сожалению, она не сможет сыграть в Ухане. Она чувствует, что недостаточно хорошо готова физически, чтобы сыграть на высоком уровнем. Нам будет тебя не хватать, Винус», — говорится в «твиттере» турнира.