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Шарапова объяснила досрочное завершение сезона
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Шарапова объяснила досрочное завершение сезона 

Lenta.ru 1 час назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова прокомментировала решение досрочно завершить сезон. Ее слова приводятся на официальном сайте Женской теннисной ассоциации (WTA).
«Я ждала возвращения в Тяньцзинь, чтобы защитить титул. Но, к сожалению, мне нужно время на восстановление после травмы. Я расстроена, что не смогу вновь сыграть перед болельщиками в Тяньцзине. Надеюсь, у меня появится такая возможность в будущем», — заявила 31-летняя россиянка.
17 сентября стало известно, что Шарапова не выйдет на корт в Тяньцзине. Сообщалось, что теннисистка вернется на корт в начале 2019-го.
4 сентября Шарапова вылетела с турнира US Open. В 1/8 финала турнира она не сумела переиграть испанку Карлу Суарес-Наварро.
По итогам сезона-2018, ставшего первым для россиянки после дисквалификации, Шарапова вернулась в топ-25. Она приняла участие в 11 турнирах.
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