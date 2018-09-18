Стивенс проиграла Векич в первом круге турнира в Токио

Американская теннисистка Слоан Стивенс, посеянная на турнире в Токио (Япония) под пятым номером, не смогла пробиться во второй круг. На старте соревнований она в двух партиях уступила представительнице Хорватии Донне Векич со счётом 4:6, 4:6. Продолжительность противостояния составила 1 час 27 минут.

Победительница Открытого чемпионата США 2017 года 1 раз подала навылет, совершила 2 двойные ошибки и реализовала 3 из 7 брейк-пойнтов. На счету Донны 4 эйса, 3 двойные ошибки и 5 брейков.

За выход в четвертьфинал соревнований Векич поспорит с британкой Йоханной Контой.