Чакветадзе о досрочном завершении Шараповой сезона: я в шоке

В своем твиттере экс-теннисистка обратилась к этим людям.

"Я просто в шоке от людей, которые злорадствуют новости о том, что Маша досрочно завершила сезон. Можно подумать, наш теннис на подъёме и результаты лучше не придумаешь. За кого болеть то будете?!", — написала она.

Напомним, 17 сентября стало известно, что Шарапова пропустит остаток сезона по состоянию здоровья и не примет участие в Кубке Кремля в Москве.