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Чакветадзе о досрочном завершении Шараповой сезона: я в шоке
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Чакветадзе о досрочном завершении Шараповой сезона: я в шоке 

Газета.Ru + ещё 2 16 часов назад
Фото: Газета.Ru
Бывшая пятая ракетка мира россиянка Анна Чакветадзе раскритиковала пользователей интернета, которые порадовались решению Марии Шараповой досрочно завершить сезон.
В своем твиттере экс-теннисистка обратилась к этим людям.
"Я просто в шоке от людей, которые злорадствуют новости о том, что Маша досрочно завершила сезон. Можно подумать, наш теннис на подъёме и результаты лучше не придумаешь. За кого болеть то будете?!", — написала она.
Напомним, 17 сентября стало известно, что Шарапова пропустит остаток сезона по состоянию здоровья и не примет участие в Кубке Кремля в Москве.
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