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Николас Кифер: «Встретил Южного и первым вопросом было: „Ты все еще играешь?“
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Николас Кифер: «Встретил Южного и первым вопросом было: „Ты все еще играешь?“ 

Спорт-Экспресс 38 минут назад
Бывшая четвертая ракетка мира Николас Кифер отметил любовь Михаила Южного к теннису. Российский 36-летний теннисист ранее объявил, что завершит карьеру после стартовавшего в воскресенье турнира в Санкт-Петербурге.
— Я встретил его, и мой первый вопрос был: «Ты все еще в деле? Все еще играешь?» — цитирует официальный сайт ATP Кифера. — Он ответил: «Да, я люблю этот вид спорта, и это здорово». Как вы понимаете, он очень любит играть.
В первом круге турнира в Санкт-Петербурге Южный сыграет с Мирзой Башичем из Боснии и Герцеговины.
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