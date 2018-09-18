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Летьен обыграл Зоппа на старте соревнований в Метце
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Летьен обыграл Зоппа на старте соревнований в Метце 

Чемпионат.com 34 минуты назад
Французский теннисист Констан Летьен на старте соревнований в Метце в двух партиях обыграл эстонца Юргена Зоппа — 6:3, 7:5. Продолжительность встречи составила 1 час 13 минут. На счету Летьена 5 подач навылет, 2 двойные ошибки и 3 реализованных брейк-пойнта из 8 имевшихся. Его соперник отметился 4 эйсами, 4 двойными ошибками и реализовал единственный имевшийся у него брейк-пойнт. Следующим соперником француза станет четвёртая ракетка соревнований, его соотечественник Ришар Гаске.
Действующим чемпионом Open de Moselle является немец Петер Гоёвчик. В финале прошлогоднего розыгрыша соревнований категории ATP 250 он обыграл француза Лука Пуи — 7:5, 6:2. Свой стартовый матч в текущем розыгрыше он проведёт против француз Жо-Вильфрида Тсонги.
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