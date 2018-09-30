Серена Уильямс разделась и спела

Серена Уильямс снялась топлес

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project, посвященном борьбе с раком молочной железы. Видео, на котором она исполняет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself опубликовано в Twitter теннисистки. На нем Уильямс предстает топлес. В конце звучит напоминание женщинам о необходимости регулярно проходить медобследования.

For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit «I Touch Myself»!



It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU— Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.

Проект «Я прикоснусь к себе» (Touch Myself Project) был запущен в 2014 году, после смерти легендарной австралийской певицы, вокалистки рок-группы Divinyls Крисси Ампфлетт. Она ушла из жизни из-за рака молочной железы. В 2014 году вышел клип с участием известных женщин, исполнивших песню группы Divinyls

«Я прикасаюсь к себе». Его цель заключалась в призыве к женщинам обследовать свою грудь, чтобы вовремя узнать о болезни.

За несколько лет в проекте приняли участие многие знаменитые женщины. В 2018 году к ним присоединилась Серена Уильямс.