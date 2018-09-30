Серена Уильямс спела топлес

37-летняя американская теннисистка Серена Уильямс приняла участие в проекте Touch Myself Project, посвященном борьбе с раком молочной железы. Видео, на котором она исполняет песню рок-группы The Divinyls I Touch Myself опубликовано в Twitter теннисистки. На нем Уильямс предстает топлес. В конце звучит напоминание женщинам о необходимости регулярно проходить медобследования.
For #BreastCancerAwarenessMonth I’ve recorded a version of The Divinyls global hit «I Touch Myself»!
It’s a reminder for women to self-check regularly as part of @itouchmyselforg supported by #Berlei for #BCNA pic.twitter.com/7qDQaS0SaU— Serena Williams (@serenawilliams) 29 сентября 2018 г.
Проект «Я прикоснусь к себе» (Touch Myself Project) был запущен в 2014 году, после смерти легендарной австралийской певицы, вокалистки рок-группы Divinyls Крисси Ампфлетт. Она ушла из жизни из-за рака молочной железы. В 2014 году вышел клип с участием известных женщин, исполнивших песню группы Divinyls
«Я прикасаюсь к себе». Его цель заключалась в призыве к женщинам обследовать свою грудь, чтобы вовремя узнать о болезни.
За несколько лет в проекте приняли участие многие знаменитые женщины. В 2018 году к ним присоединилась Серена Уильямс.
«Каждый год сотни тысяч женщин умирают от поддающегося лечению рака молочной железы просто потому, что болезнь диагностируют слишком поздно. Хочется надеяться, что благодаря таким кампаниям больше женщин будут обращать больше внимания на свою грудь, что позволит вовремя обнаружить заболевание», — говорится на странице проекта в соцсети.