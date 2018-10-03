Шараповой вынесли неожиданный вердикт

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Тарпищев считает, что Шарапова может вернуть себе звание первой ракетки мира в 2019 году 

RT на русском + ещё 2 50 минут назад
Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев считает, что россиянка Мария Шарапова способна вернуть себе звание первой ракетки мира.
Глава ФТР сказал, что в женском теннисе на данный момент нет ярко выраженного лидера. По его словам, около 12 спортсменок могут выиграть любой из турниров.
«Если Мария сохранит ту быстроту, которая у неё была, то в следующем году она может вернуться в мировую десятку. И может стать первой, потому что явного лидера нет», — цитирует Тарпищева РИА Новости.
Ранее сообщалось, что россиянка Мария Шарапова, досрочно завершившая сезон-2018, может посетить теннисный турнир «ВТБ Кубок Кремля», стартующий 13 октября в Москве, в качестве почётного гостя.
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