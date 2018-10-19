Первая ракетка мира уменьшила грудь ради карьеры

Она уменьшила грудь ради тенниса. И стала лучшей

Первая ракетка мира Симона Халеп заявила о досрочном завершении сезона из-за травмы спины. Ранее она снялась с Кубка Кремля, проходящего в эти дни в Москве, а ее место в сетке Итогового турнира в конце октября займет голландка Кики Бертенс. Однако это не помешает Халеп сохранить корону по итогам сезона-2018. Несмотря на успех румынки, многие до сих пор считают, что она сильно переоценена. Почему Симона стала лучшей в мире и справедливо ли это — разбиралась «Лента.ру»

«Спина болит. Я не тренировалась последний месяц и не готова играть на высоком уровне, поэтому пропущу Итоговый турнир», — заявила Халеп утром 18 октября.

Это весьма предсказуемо: недавно у румынки обнаружили межпозвоночную грыжу. Изначально в планах у Халеп было сыграть и на «Кубке Кремля» — одном из любимых, по ее признанию, турниров — но визит в Москву окончился, не успев начаться. На специальной пресс-конференции теннисистка снялась с соревнований.

Вот уже больше года Симона занимает первую строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA). Она взобралась на вершину после финала турнира в Пекине в октябре 2017-го, а на сегодняшний день «везет» ближайшей преследовательнице — датчанке Каролин Возняцки — тысячу очков (для сравнения — тысяча рейтинговых очков по правилам Международной теннисной ассоциации начисляется за победу в турнире серии «Большого шлема» — прим. «Ленты.ру»). История успеха румынки, тем не менее не очень-то похожа на сказку.

Будучи ребенком, Халеп считалась самой перспективной теннисисткой Румынии. К 14 годам она уже выиграла юниорский Открытый чемпионат Франции и стала первой ракеткой мира. В 2006-м румынка дебютировала во взрослом туре, но сразу прорваться в рейтинг у нее не получилось. Симоне не покорялись квалификационные стадии серьезных турниров, а во второстепенных она не доходила до полуфиналов. Все неудачи в собственной игре 17-летняя Халеп списывала на неудобства, которые доставлял шестой размер груди.

«Как бы быстро я ни бегала, грудь сильно меня тормозит», — признавалась спортсменка.

По слухам, бюст теннисистки весил почти 12 килограммов. Поэтому летом 2009-го Симона решилась на операцию.

Она столкнулась с общественным осуждением, а фанаты даже создали петицию в попытке уговорить ее отказаться от этой идеи, но Симона осталась непреклонна. Ее план сработал. Уже осенью того же года она одержала первую победу над теннисисткой из топ-100 (ею стала Ангелик Кербер — будущая первая ракетка мира) и пробилась в полуфинал турнира в Минске. Тогда же она вошла во вторую сотню мирового рейтинга, а спустя полгода квалифицировалась на свой первый мэйджор — Открытый чемпионат Австралии.

В 2012 году Халеп вырвалась в топ-50, а в октябре 2013-го выиграла первый турнир — Кубок Кремля в Москве. В финале ей неожиданно для всех удалось взять верх над победительницей 33 турниров WTA австралийкой Самантой Стосур . В конце сезона Симона заняла 11-ю строчку мирового рейтинга.

Спустя три года после завоевания первого титула, в октябре 2017 года, Симона стала лидером женской гонки WTA. Тогда мало верилось, что Халеп, набравшая нужное количество очков с помощью грамотного математического расчета, задержится на вершине надолго. Действительно, на тот момент в послужном списке румынки было лишь 15 титулов на турнирах WTA и ни одной победы в мэйджорах. Спортсменка заработала рейтинг стабильным участием в большинстве турниров, в которых она обычно не доходила и до полуфинала. Конечно, она стала не первой такой теннисисткой: ни Елена Янкович , ни Динара Сафина , ни Каролин Возняцки, ни Каролина Плишкова , в разные годы оказывавшиеся на вершине, не держали в руках кубок «Шлема» в одиночном разряде.

Но к Халеп отнеслись особенно предвзято. Связано это с тем, что триумф Симоны пришелся на время продолжительного отсутствия в туре американки Серены Уильямс и россиянки Марии Шараповой , которые (каждая по своей причине) выбыли из борьбы больше чем на сезон.

Встречи с Шараповой румынка всегда называла особенными. В этом она была не одинока, хотя и «пострадала» от игры россиянки больше других. За все время они сходились друг с другом девять раз, и в семи случаях Симона проиграла. Причем дважды это произошло на финальной стадии — в Мадриде и на « Ролан Гаррос » в 2014 году. Если бы в том трехчасовом матче в Париже Халеп дожала Шарапову, ей бы не пришлось так долго (с октября 2017-го по май 2018 года) носить звание «бесшлемной» королевы тура.

Когда россиянка возвращалась после мельдониевой дисквалификации, Халеп еще занимала вторую строчку мирового рейтинга. Буквально за неделю до того, как стать лидером тура, румынка снова встретилась с Шараповой и опять проиграла. Это был первый круг Открытого чемпионата США. Вечерняя сессия, центральный корт и 23 тысячи болельщиков, пришедшие посмотреть отнюдь не на румынку.

«Меня всегда вдохновляла Мария. Сегодня я увидела, как она может играть даже после такого долгого перерыва. Я была хуже», — призналась Симона после матча.

История личных встреч Халеп с Уильямс тоже весьма красноречива, хотя и менее драматична. Американка ведет 8:2, но теннисистки ни разу не встречались в финалах мэйджоров.

«Раньше я боялась Серену. Она такая большая, просто огромная», — сказала однажды Халеп.

Уйдя в декретный отпуск, Уильямс открыла румынке дорогу к лидерству: Каролина Плишкова, которая при потере Уильямс очков автоматически возглавила рейтинг, была не той спортсменкой, которая могла бы удержать первенство.

В 2018 году Халеп наконец завоевала первый «Шлем» — в мае в финале Открытого чемпионата Франции она обыграла американку Слоан Стивенс. Вообще, уходящий сезон, в сравнении со всеми прошлыми, стал для румынки особенно успешным. Помимо триумфа в Париже, она записала на свой счет титулы в Шэньчжене и Монреале, а также сыграла в финале Открытого чемпионата Австралии. При этом ей часто не везло с графиком: она даже обвиняла организаторов турниров в предвзятости.

«До следующего матча — 22 часа. Я не могу тренироваться. Поеду домой лежать на кровати», — жаловалась она.

Редкие теннисистки удерживались на вершине рейтинга больше года. Халеп — одна из них. Но она все равно не кажется исключительной спортсменкой, способной на дальнейшие свершения и рекорды. Серена Уильямс, занимавшая первую строчку в течение 186 недель подряд, приучила болельщиков, что лидер мирового рейтинга — это всегда претендент на титул. Симона для этого слишком нестабильна. В этом сезоне она сыграла в 14 турнирах и в пяти из них не дошла даже до четвертьфинала. Соперницы у нее были не самые статусные: на Открытом чемпионате Китая Халеп проиграла малоизвестной туниске Онс Жабер , на US Open — 33-летней эстонке Кайе Канепи, на Уимблдоне — теннисистке из Тайваня Су-Вэй Се.

Теперь ее мучает межпозвоночная грыжа — недуг, с которым редко кому удается долго играть на высоком уровне. Даже если произойдет чудо, и болезнь не скажется на выступлениях Халеп в новом сезоне, ей все равно придется тяжело. Она задала высокую планку — нужно защищать огромное количество очков и надеяться, что никто из теннисисток не покусится на большее количество титулов. На восстановление у Симоны есть как минимум два месяца. Но достаточно ли этого, не знает, наверное, даже она сама.