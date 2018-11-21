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Шарапова сыграла в теннис и шахматы с миллиардером Брэнсоном 

Чемпионат.com + ещё 2 5 часов назад
Фото: Reuters
Пятикратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, российская теннисистка Мария Шарапова опубликовала фотографию с миллиардером Ричардом Брэнсоном — основателем корпорации Virgin Group, включающей в себя около 400 компаний различного профиля.
«Только Ричард Брэнсон может заставить меня сыграть в теннис в мой мини-отпуск. Взамен я получила свой первый урок игры в шахматы», — написала Шарапова в своём «твиттере».
В 2018 году уроженка Нягани не выиграла ни одного турнира WTA. В рейтинге WTA от 21 ноября 31-летняя россиянка располагается на 29-й позиции. Она не выходила на корт с Открытого чемпионата США, где дошла до четвёртого круга.
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Мария Шарапова , Ричард Брэнсон , Теннис , Шахматы
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