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Шамиль Тарпищев: «Есть вещи, которые Кафельников, как вице-президент ФТР, говорить не должен» 

Спорт-Экспресс + ещё 1 17 часов назад
Фото: РИА Новости
Глава ФТР Шамиль Тарпищев раскритиковал вице-президента организации Евгения Кафельникова за резкие высказывания в социальных сетях. В частности, олимпийский чемпион-2000 и экс-первая ракетка мира неоднократно поддерживал призывы убрать из футбольного "Спартака" капитана Дениса Глушакова.
— Безусловно, есть вещи, которые Кафельников, как вице-президент ФТР, говорить не должен, — сказал Тарищев. — Правда, повторюсь, у него есть характер и дух противоречия, которые помогли ему стать не только великим чемпионом, но и, увы, совершать необдуманные высказывания.
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