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Марат Сафин рассказал о жизни в одиночестве 

Lenta.ru + ещё 1 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Бывший российский теннисист Марат Сафин рассказал, что в настоящий момент у него нет ни жены, ни друзей. Слова спортсмена приводит Sports.ru.
«У меня нет друзей. Друзья — высокопарное слово. Их может быть только несколько, но у меня нет», — заявил Сафин. Он отметил, что сам желает жить один, а из людей ему никто не интересен.
«У меня нет ни девушки, ни жены. Уже давно. Так случилось. И я пока не хочу, нет желания», — продолжил Сафин. По словам теннисиста, он не хочет ни с кем делиться своей личной жизнью. Это он объяснил желанием «пожить для себя и не быть ни к кому не быть привязанным».
В июле 2016 года Сафин первым из российских теннисистов был введен в Международный зал теннисной славы. За годы карьеры он был первой ракеткой мира в одиночном разряде, побеждал на US Open (в 2000 году) и Australian Open (в 2005-м).
Осенью 2016-го бывший теннисист во второй раз был избран в Государственную думу от «Единой России», однако в мае отказался от мандата.
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