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Мария Шарапова: «Мне еще многого нужно добиться» 

Спорт-Экспресс + ещё 7 16 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова отметила, что еще сохраняет большую мотивацию. Она считает, что еще способна вернуть свою лучшую игру.
— Приятно чувствовать, что ты в чем-то хороша, — цитирует Tennis World Шарапову. — Это хороший способ повысить самооценку, потому что в другом-то я не очень хороша. Во многих других делах я ничего не стою, но выхожу на корт и чувствую, что это мое. Я многого достигла. Но почему бы не продолжить? Почему бы не улучшить достижения? Я очень долго над этим работала. И чувствую, что у меня еще много возможностей, мне еще многого нужно добиться. Мотивация никогда не была проблемой.
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