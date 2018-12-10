Шарапова рассказала, почему в детстве переехала в США

Российская теннисистка Мария Шарапова объяснила причину своего переезда в США. Об этом пишет Tennis World.

По словам Шараповой, во времена ее детства теннис не был популярен в России, и у детей-теннисистов не было достаточно возможностей для развития на родине.

«Конечно, с тех пор многое изменилось, и сейчас появилось много крутых теннисистов из России. Многие девочки и мальчики захотели заняться теннисом, и сейчас у них для этого больше возможностей», — сказала Мария.

Шарапова отметила, что в США смешаны разнообразные культуры, а кроме того — это родина многих великих спортсменов.

Мария Шарапова с детства живет и тренируется в США, при этом теннисистка выступает под российским флагом и играет за сборную РФ.

В сезоне 2018 года Шарапова вернулась на корт после двухлетней дисквалификации за употребление мельдония. Она провела 31 матч, сыграв в 11 турнирах, и досрочно завершила сезон в сентябре, чтобы сосредоточиться на здоровье.