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Кафельников: все уже давно прекрасно понимают, что Шарапова — не россиянка 

Чемпионат.com 15 часов назад
Фото: РИА Новости
Олимпийский чемпион Игр 2000 года в Сиднее, бывшая первая ракетка мира, двукратный чемпион турниров «Большого шлема» в одиночном разряде и четырёхкратный в парном, обладатель Кубка Дэвиса—2002, вице-президент Федерации тенниса России Евгений Кафельников рассказал об отношениях с пятикратной победительницей турниров «Большого шлема» Марией Шараповой.
«Мы никак не общаемся, вообще никак. Общались до этого, но история дошла до банального. Мой отец очень хорошо общался с отцом Шараповой ещё до того времени, когда она уехала. Ему было очень важно получить от неё грамоту, бумагу с текстом о том, что он помогал, когда ей было четыре-пять лет. Она банально отказала в этом. Меня это просто взбесило. Я сам ей ракетки давал, в теннис с ней играл до того момента, когда она уехала. Мы нормально общались. Но после такого момента, который произошёл буквально лет пять-шесть назад, меня как переклинило. У меня к ней нет никакой антипатии.
Является ли это звёздной болезнью или её поменяла Америка? Всё в совокупности. Все уже давным-давно прекрасно понимают, что она не россиянка. У человека уже столько лет американский паспорт, она живёт в Америке и мыслит по-американски», — сказал Кафельников в интервью YouTube-каналу «Игра в тело».
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