На защите матерей: WTA изменила правила возвращения теннисисток после рождения ребёнка

WTA утвердила изменения в правилах, которые призваны облегчить теннисисткам возвращение на корт после рождения ребёнка. Теперь спортсменки смогут в течение трёх лет заявляться на турниры, используя свою позицию в рейтинге на момент ухода в декрет. Кроме того, спортсменки будут иметь право на призовые даже в случае отказа от выступления по ходу соревнований.

В прошедшем сезоне одной из главных тем обсуждения в женском теннисе стали правила по отношению к спортсменкам, решившим возобновить карьеру после рождения ребёнка. Этот вопрос получил широкий резонанс благодаря Серене Уильямс , которая стала матерью в 2017-м, а годом позже вернулась на корт. 38-кратной победительнице турниров Большого шлема пришлось начинать путь с нижних строчек рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), потому что из-за длительного отсутствия её позиции в нём заметно ухудшились.

Из-за этого на « Ролан Гаррос » Уильямс выступала в качестве несеяной теннисистки, а на Уимблдоне и Открытом чемпионате США не входила даже в число 15 сильнейших. Однако это не помешало ей добраться до финала на обоих турнирах, правда, завоевать трофеи не удалось. В Великобритании Серена уступила немке Анжелике Кербер , а на родине проиграла японке Наоми Осаке в одном из самых скандальных матчей в истории US Open.

Но этот прецедент не мог остаться незамеченным. Сама Уильямс многократно выступала за изменение правил с целью защитить молодых матерей от потери позиций в табеле о рангах. В итоге WTA серьёзно облегчила девушкам возвращение в спорт.

В основном изменения коснулись сроков действия защищённого рейтинга (SR) — он позволяет теннисистке заявиться на турнир, используя свой номер в генеральной классификации на момент ухода в декрет. В частности, теперь им можно пользоваться на протяжении трёх лет, а не двух, как было раньше. Также было изменено количество соревнований, на которых новоиспечённая мать может выступать с использованием SR — с восьми до 12.

При этом теперь правила предполагают использование защищённого рейтинга при усыновлении и суррогатном материнстве. В таком случае срок действия SR составит два года с момента последнего турнира, на котором выступала спортсменка. Кроме того, если теннисистка занимала достаточно высокое место в генеральной классификации, она имеет право получить место в числе сеяных на первых восьми турнирах. На последующих же она гарантированно не встретится с фаворитом (номерной оппоненткой) в первом круге.

Также реформы были призваны защитить и финансовое положение молодых матерей. Отмечается, что при отказе от участия в турнире между стартовым матчем квалификации и первой игрой основной сетки соревнований теннисистка получит призовые за первый круг. При этом эти средства будут вычтены из гонорара той спортсменки, которая займёт вакантное место. Например, в случае выхода в третий круг девушка получит денежный приз за вычетом суммы, причитающейся её визави.

По словам генерального директора и председателя WTA Стива Саймона, эти правила должны поддержать теннисисток при возвращении в спорт.

«Реформы направлены на сохранение величайших стандартов спортивной конкуренции и честности», — цитирует Саймона Associated Press.

Положительно отозвалась о нововведениях белорусская теннисистка Виктория Азаренко , которая, как и Уильямс, недавно стала мамой. Она также была вынуждена пройти тяжёлый путь, чтобы вернуться на вершину профессионального тенниса.

«Наши спортсменки должны чувствовать себя комфортно и уверенно в моменты, когда им необходимо покинуть корт, чтобы заняться семьёй или восстановиться после травмы. Думаю, новые правила поддерживают это. Хороший первый шаг. Мы должны использовать это как фундамент для улучшения статуса матерей, которые выступают в туре. Как член совета игроков, я хочу быть уверена, что WTA делает всё возможное, чтобы быть наиболее прогрессивной ассоциацией в спорте», — заявила Азаренко The New York Times.

Однако на этом реформы WTA не завершились. Примечательно, что ещё одно изменение в правилах ассоциации также связано с Сереной Уильямс.

Внимание организации привлёк скандал, случившийся во время «Ролан Гаррос», на котором спортсменка предстала перед публикой в обтягивающих топе и легинсах. Впоследствии президент Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли серьёзно раскритиковал американку за её внешний вид, а также сообщил о введении дресс-кода на парижском первенстве.

В теннисном мире Джудичелли осудили, но нельзя не отметить, что у главы федерации были все основания для подобных высказываний. Ведь согласно правилам WTA, спортсменка не имеет права появляться на корте в легинсах или компрессионных шортах, если поверх них не надеты юбка или платье. Однако теперь ассоциация исправила и это недоразумение, разрешив девушкам подобные вольности в одежде.