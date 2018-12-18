Серену Уильямс достали допинг-офицеры

Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на регулярные проверки со стороны допинг-офицеров. Ее слова передает Tennis World USA.

«Они приходят ко мне домой в 5 утра, хотят проверить. В какой день это будет — неизвестно. Думаю, мне достаточно часто проверяют. Не знаю, как у других спортсменов, но в отношении меня ведется интенсивная работа. Не знаю, кому еще приходится так непросто», — рассказала 37-летняя спортсменка.

В 2018 году Уильямс приняла участие в 24 матчах. Среди них — 18 побед и шесть поражений. Также американка спровоцировала скандал в финале US Open. У нее произошел конфликт с судьей Карлосом Рамосом, наказавшем ее за подсказки со стороны тренера Уильямс Патрика Муратоглу. Выражая несогласие, американка оскорбила рефери, вызвав бурную реакцию в теннисном сообществе. В частности, она подверглась критике со стороны теннисиста Роджера Федерера . Сам матч завершился поражением Уильямс в двух сетах — 2:6, 4:6. Триумфатором турнира стала японка Наоми Осака.

Летом 2018-го Уильямс также раскритиковала деятельность допинг-офицеров. Американка посчитала несправедливым то, что, по ее мнению, ее слишком часто выбирают для случайной проверки.

Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». Она одна из самых титулованных теннисисток в истории.