Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Серену Уильямс достали допинг-офицеры 

Lenta.ru 4 часа назад
Фото: Liewig Christian / ABACAPRESS / «Коммерсантъ»
Американская теннисистка Серена Уильямс пожаловалась на регулярные проверки со стороны допинг-офицеров. Ее слова передает Tennis World USA.
«Они приходят ко мне домой в 5 утра, хотят проверить. В какой день это будет — неизвестно. Думаю, мне достаточно часто проверяют. Не знаю, как у других спортсменов, но в отношении меня ведется интенсивная работа. Не знаю, кому еще приходится так непросто», — рассказала 37-летняя спортсменка.
В 2018 году Уильямс приняла участие в 24 матчах. Среди них — 18 побед и шесть поражений. Также американка спровоцировала скандал в финале US Open. У нее произошел конфликт с судьей Карлосом Рамосом, наказавшем ее за подсказки со стороны тренера Уильямс Патрика Муратоглу. Выражая несогласие, американка оскорбила рефери, вызвав бурную реакцию в теннисном сообществе. В частности, она подверглась критике со стороны теннисиста Роджера Федерера. Сам матч завершился поражением Уильямс в двух сетах — 2:6, 4:6. Триумфатором турнира стала японка Наоми Осака.
Летом 2018-го Уильямс также раскритиковала деятельность допинг-офицеров. Американка посчитала несправедливым то, что, по ее мнению, ее слишком часто выбирают для случайной проверки.
Уильямс — 23-кратная чемпионка турниров серии «Большого шлема». Она одна из самых титулованных теннисисток в истории.
Последние новости
Сельскохозяйственный бум в России оказался ошибкой Путин предрек крах мировой безопасности Устроивший резню в пермской школе подросток сел почти на 10 лет
Комментарии1
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Страдающий от травм игрок ЦСКА останется в клубе
У Кирилла Панченко родилась дочь
Сбежавшая в Польшу фигуристка объяснила свое решение6
Шипулин прокомментировал конфликт Драчева и Бабикова2
Видео
00:48
Сборной России грозит уголовная ответственность
Биатлон
02:52
Экс-футболист сборной России напомнил бомжа
Футбол
05:51
Суд решил судьбу Кокорина и Мамаева
Футбол
03:16
Чемпиона мира выгнали из сборной России по биатлону
Биатлон
02:40
Российские биатлонисты улетели от следователей Австрии
Биатлон
04:17
Смолов потроллил «Спартак» и ЦСКА
Футбол
00:14
Коляда слег вслед за Туктамышевой
Фигурное катание Статьи
08:48
Фигурист отправил партнершу в нокдаун на льду
Фигурное катание
02:40
Российский биатлонист оказался в центре скандала
Биатлон
02:47
Решена судьба российских биатлонистов
Биатлон
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение