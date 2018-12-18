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Кафельников разрезал свой платиновый абонемент «Спартака» 

Спорт-Экспресс + ещё 6 17 часов назад
Экс-первая ракетка мира, олимпийский чемпион, болельщик "Спартака" Евгений Кафельников уничтожил свой абонемент на матчи клуба. У прославленного теннисиста был платиновый абонемент на персональное место.
"Так противно все это", — подписал Кафельников фото, на котором он разрезает карту ножницами.
Ранее Кафельников неоднократно критиковал руководство клуба, в частности, за увольнение Массимо Карреры.
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