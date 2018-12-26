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Хачанов возглавил посев на турнире в Софии, Медведев — третий 

Чемпионат.com 9 часов назад
Фото: РИА Новости
Одиннадцатая ракетка мира из России Карен Хачанов будет посеян на турнире в Софии (Болгария) под третьим номером.
Хачанов стал самым рейтинговым участником соревнований, о чём сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Второй номер посева получил грек Стефанос Циципас, третий — ещё один представитель России Даниил Медведев. Также в турнире примут участие испанец Фернандо Вердаско (6), француз Гаэль Монфис (7).
Соревнования категории ATP250 в Софии пройдут в период со 2 по 10 февраля. Призовой фонд турнира составит € 524 340. Действующим победителем является босниец Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях обыграл румынского теннисиста Мариуша Копила.
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Теннис , Фернандо Вердаско , Карен Хачанов , Мирза Башич , Гаэль Монфис , Даниил Медведев , Мариуш Копил
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