Одиннадцатая ракетка мира из России Карен Хачанов будет посеян на турнире в Софии (Болгария) под третьим номером.
Хачанов стал самым рейтинговым участником соревнований, о чём сообщает теннисный журналист Михал Самульски в своём «твиттере». Второй номер посева получил грек Стефанос Циципас, третий — ещё один представитель России Даниил Медведев. Также в турнире примут участие испанец Фернандо Вердаско (6), француз Гаэль Монфис (7).
Соревнования категории ATP250 в Софии пройдут в период со 2 по 10 февраля. Призовой фонд турнира составит € 524 340. Действующим победителем является босниец Мирза Башич, который в финале прошлогоднего розыгрыша в трёх партиях обыграл румынского теннисиста Мариуша Копила.