Журналисты назвали Джоковича спортсменом года в Европе

В Варшаве подвели итоги голосования журналистов из 23 спортивных агентств на звание лучшего спортсмена года в Европе.

Об этом сообщает sport.cz.

В голосовании сербский теннисист набрал 145 баллов. Второе место занял обладатель «Золотого мяча» хорват Лука Модрич , у него 132 пункта. Третьим стал британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (114 баллов).

В середине 2018 года Джокович вернулся в теннис после длительной травмы локтя, выиграл два крупных соревнования в Цинциннати и Шанхае, победил на двух Турнирах Большого шлема — Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Серб завершил год на первой строчке мирового рейтинга ATP.

Ранее сообщалось, что Новак Джокович и Симона Халеп признаны лучшими теннисистами года.