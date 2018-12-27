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Журналисты назвали Джоковича спортсменом года в Европе 

RT на русском + ещё 4 6 часов назад
Фото: Reuters
В Варшаве подвели итоги голосования журналистов из 23 спортивных агентств на звание лучшего спортсмена года в Европе.
Об этом сообщает sport.cz.
В голосовании сербский теннисист набрал 145 баллов. Второе место занял обладатель «Золотого мяча» хорват Лука Модрич, у него 132 пункта. Третьим стал британский пилот «Формулы-1» Льюис Хэмилтон (114 баллов).
В середине 2018 года Джокович вернулся в теннис после длительной травмы локтя, выиграл два крупных соревнования в Цинциннати и Шанхае, победил на двух Турнирах Большого шлема — Уимблдоне и Открытом чемпионате США. Серб завершил год на первой строчке мирового рейтинга ATP.
Ранее сообщалось, что Новак Джокович и Симона Халеп признаны лучшими теннисистами года.
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Теннис , Новак Джокович , Лука Модрич , Льюис Хэмилтон
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