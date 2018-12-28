Шарапова с нетерпением ждёт возвращения на корт

Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от участия в предстоящем турнире в Шэньчжэне (Китай), который начнётся 29 декабря.

«Очень рада вернуться в строй и выступить на турнире в Шэньчжэне. Долгое время восстановления после травмы плеча наконец позади», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.

Россиянка отметила, что первые матчи могут быть не идеальными. Но самочувствие у Шараповой хорошее. Она добавила, что ей необходимо снова бороться, чтобы стать чемпионкой. Теннисистка также пообещала, что с каждой игрой будет стараться становиться лучше.

«Я в предвкушении своего возвращения на корт и очень взволнована тем, что даю интервью перед стартом турнира», — подытожила Шарапова.