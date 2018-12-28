Ещё
Далее:
Читайте также:
Ещё

Шарапова с нетерпением ждёт возвращения на корт 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Российская теннисистка Мария Шарапова поделилась ожиданиями от участия в предстоящем турнире в Шэньчжэне (Китай), который начнётся 29 декабря.
«Очень рада вернуться в строй и выступить на турнире в Шэньчжэне. Долгое время восстановления после травмы плеча наконец позади», — приводит слова Шараповой Tennis World USA.
Россиянка отметила, что первые матчи могут быть не идеальными. Но самочувствие у Шараповой хорошее. Она добавила, что ей необходимо снова бороться, чтобы стать чемпионкой. Теннисистка также пообещала, что с каждой игрой будет стараться становиться лучше.
«Я в предвкушении своего возвращения на корт и очень взволнована тем, что даю интервью перед стартом турнира», — подытожила Шарапова.
Теннисный турнир пройдёт с 29 декабря 2018 года по 5 января 2019 года. Помимо Марии Шараповой участие в соревнованиях примут ещё четыре российских спортсменки — Анастасия Павлюченкова, Евгения Родина, Вера Звонарёва и Екатерина Александрова.
News.ru: последние новости
Сет и матч: Касаткина превзошла Шарапову Чемпионка ОИ Веснина заговорила о возвращении в спорт Серена Уильямс отказалась говорить о планах на будущее
Комментарии
Теннис , Екатерина Александрова , Мария Шарапова , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ягудин нашел виновных в провалах Загитовой и Медведевой
Агент Головина рассказал о будущем футболиста
Жена заказала «убийство» Кержакова
Джокович не пустил Хачанова в финал
Алаев отказался от поста президента РФС
Видео
01:10
«Она сказала „нет“: убийца юной пловчихи объяснился
Летние виды спорта Статьи
01:23
Кокорин может стать инвалидом из-за СИЗО
Футбол Статьи
04:43
Путина предупредили об изоляции российского спорта
Зимние виды спорта
01:06
Кабаева заступилась за Медведеву
Фигурное катание
00:20
У Кержакова забрали сына
Футбол Общество
01:00
Умер Евгений Зимин
Хоккей
01:35
Российские и китайские хоккеисты устроили массовую драку
Хоккей
03:00
ФСБ вышла на след Глушакова
Футбол
01:32
Медведеву не пустили в Европу
Фигурное катание
01:32
«Да, мы живем вместе, у нас двое детей»
Фигурное катание Статьи
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение