Сборная Швейцарии обыграла команду США в матче Кубка Хопмана по теннису

Встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 4:2, 4:3 (5:3). Итоговый счет матча — 2-1 в пользу сборной Швейцарии. Ранее Федерер обыграл Тиафо (6:4, 6:1), Уильямс нанесла поражение Бенчич — 4:6, 6:4, 6:3.

После двух матчей швейцарцы лидируют в группе B, одержав две победы. Далее следуют команды Греции и Великобритании (по одной победе), замыкают таблицу американцы, проигравшие оба матча. 3 января пройдут встречи Греция — Швейцария и Великобритания — США.

Группу A составляют команды Германии (1 победа), Австралии (1), Франции (0) и Испании (0).

Сборная Швейцарии (Федерер и Бенчич) является действующим победителем турнира.

Дмитрий Турсунов. Впервые трофей был разыгран в 1989 году, когда его обладателем стала сборная Чехословакии в составе Хелены Суковой и Милослава Мечиржа. Турнир был организован группой австралийских ветеранов тенниса во главе с Полом Макнами и носит имя Гарри Хопмана — одного из сильнейших теннисистов мира 30-40-х годов прошлого века. Сборная России выиграла турнир в 2007 году, тогда в состав национальной команды входили Надежда Петрова

Турнир завершится 5 января.