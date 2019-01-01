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Сборная Швейцарии обыграла команду США в матче Кубка Хопмана по теннису 

ТАСС + ещё 38 7 часов назад
Фото: EPA
Швейцарцы Роджер Федерер и Белинда Бенчич обыграли американцев Фрэнсиса Тиафо и Сирену Уильямс в миксте в матче Кубка Хопмана по теннису. Турнир проходит в австралийском городе Перт.
Встреча завершилась победой швейцарцев со счетом 4:2, 4:3 (5:3). Итоговый счет матча — 2-1 в пользу сборной Швейцарии. Ранее Федерер обыграл Тиафо (6:4, 6:1), Уильямс нанесла поражение Бенчич — 4:6, 6:4, 6:3.
После двух матчей швейцарцы лидируют в группе B, одержав две победы. Далее следуют команды Греции и Великобритании (по одной победе), замыкают таблицу американцы, проигравшие оба матча. 3 января пройдут встречи Греция — Швейцария и Великобритания — США.
Группу A составляют команды Германии (1 победа), Австралии (1), Франции (0) и Испании (0).
Сборная Швейцарии (Федерер и Бенчич) является действующим победителем турнира.
Впервые трофей был разыгран в 1989 году, когда его обладателем стала сборная Чехословакии в составе Хелены Суковой и Милослава Мечиржа. Турнир был организован группой австралийских ветеранов тенниса во главе с Полом Макнами и носит имя Гарри Хопмана — одного из сильнейших теннисистов мира 30-40-х годов прошлого века. Сборная России выиграла турнир в 2007 году, тогда в состав национальной команды входили Надежда Петрова и Дмитрий Турсунов.
Турнир завершится 5 января.
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Теннис , Дмитрий Турсунов , Белинда Бенчич , Надежда Петрова , Фрэнсис Тиафо , Роджер Федерер
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