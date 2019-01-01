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Вера Звонарёва вышла в четвертьфинал турнира WTA в Китае 

News.ru + ещё 2 7 часов назад
Фото: РИА Новости
Вера Звонарёва во втором круге турнира WTA одолела сербскую спортсменку Ивану Йорович. Соревнования проходят в китайском Шэньчжене.
Встреча завершилась со счётом 7:5, 4:6, 6:4. В четвертьфинале россиянка сыграет с победительницей противостояния Анастасия Павлюченкова — Вероника Курдуметова, сообщает «Спорт-Экспресс».
Ещё одна представительница РФ — Евгения Родина — уступила американке Элисон Риске: 4:6, 6:2, 6:3.
Ранее News.ru сообщал о победе на МЧМ-2019 сборной России по хоккею над извечными соперниками — канадцами. Команда Валерия Брагина выиграла со счётом 2:1 и вышла в четвертьфинал. В составе «Красной машины» отличились Григорий Денисенко (шестая минута) и Павел Шэн (52). «Клиновые листья» забросили единственную шайбу силами Коди Гласса (3).
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Теннис , Григорий Денисенко , Анастасия Павлюченкова , Вера Звонарева
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