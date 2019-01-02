«В моей голове поселился червяк, чтобы тр*х*ть мозг». Главные слова года

Кумиры, звёзды спорта, президенты и довольные собой геи — они и правда говорили это в 2018 году. Откуда и слова такие знают?

В 2018 году спортсмены и тренеры не лезли за словом в карман и говорили такие вещи, от которых порой становится жутко. А в некоторых случаях очень хорошо. Смотрите нашу подборку самых запоминающих и зубодробительных высказываний минувшего года.

«Парни, я люблю вас!»

Главное событие спортивного года в России — домашний чемпионат мира. В четвертьфинале против Хорватии форвард нашей сборной Артём Дзюба толкнул лучшую речь года. Если в момент, когда Артём собрал всю команду, обнял парней и сказал то, что сказал, у вас не дрогнул ни один нерв, знайте, у вас каменное сердце. «Парни! Парни! Я горжусь вами! Я люблю вас! Просто насладитесь этим моментом! Он идёт заранее, не спешите, просто ударьте по центру. Давайте!»

«В футболе играют 22 человека, а Германия больше не выигрывает»

Когда в полуфинале чемпионата мира 1990 года сборная Англии проиграла ФРГ в серии пенальти легендарный форвард англичан Гари Линекер произнёс фразу, ставшую крылатой: «В футбол играют 22 человека, а побеждают всегда немцы». Последние 10 лет в мировом футболе эта фраза была особенно актуальной, но после мундиаля в России Линекеру пришлось её переделать.

«Футбол — это простая игра. 22 человека гоняются за мячом на протяжении 90 минут, а Германия больше не выигрывает. Старая версия отправляется в историю».

«Лишайте его диплома!»

Президент Беларуси давно фанатеет от хоккея, но результаты его подопечных в последние годы откровенно говоря не радуют. Всё настолько плохо, что молодёжная сборная страны в конце 2018 года не смогла завоевать путёвку в элитный дивизион. Лукашенко был максимально зол, а заодно прошёлся и по всему белорусскому хоккею. «Мы проигрываем тем командам, которых мы два года назад на одном коньке обыгрывали. Противно смотреть на игру что минского „Динамо“, что сборных команд. Сегодня тренеров выпускаем в три раза больше, чем их работает. Примите меры, чтобы, закончив образование, шёл работать тренером. Нет — лишайте его диплома».

«Не смогла уйти нормально? Страшно?»

Битва, начавшаяся между Евгенией Медведевой и теперь уже её бывшим тренером Этери Тутберидзе, затмила даже легендарное противостояние Евгения Плющенко Алексея Ягудина . Медведева теперь тренируется в Канаде, и с обеих сторон океана прилетали жёсткие фразы. Любовь прошла, зачахли помидоры. «Уходят от всех. Это нормально. Человеку хочется попробовать что-то другое для себя — это нормально. Для меня ненормально, как человек уходит. Вот и всё. Найди в себе силы. Это страшно, наверное, правда, но надо. Для себя самого, не для меня».

«Я разделаю тебя как кит-убийца»

29-летний призёр ЧМ по плаванию Виктор Солдатов жёстко проехался по 64-летнему главнокомандующему Росгвардии генералу армии Виктору Золотову . Всё дело в том, что пловец Солдатов является волонтёром в штабе Алексея Навального , который опубликовал очередное расследование, в котором обвинил генерала в коррупции. Тот вызвал Навального на дуэль. Да-да, на дуэль. Спортсмен Солдатов красиво ответил генералу Золотову. «Вызываю коррупционера Золотова на плавательную дуэль. Я хочу тебе показать, как ты будешь выглядеть на моём фоне в бассейне. Ты будешь выглядеть как килька в томате! Как селедка под шубой! Я тебя разделаю, как настоящий кит-убийца, как дельфин. Проигравший (или если он откажется) будет носить звание „тухлый малёк“.

»Вернулся, чтобы уничтожить эту мелкую крысу»

Бой Конора Макгрегора Хабиба Нурмагомедова стал ещё одним ярчайшим событием в 2018 году. Страсти стали кипеть задолго до поединка. Ирландец традиционно был хорош в трэш-токе и обещал уничтожить россиянина. Как всё вышло в итоге, мы знаем. «Я порву эту вонючую дагестанскую крысу, уделаю его в этом грёбаном бою в ночь на воскресенье. В клетке, как и на пресс-конференции, он будет пытаться найти норку, чтобы сбежать, но я ему не позволю. Этот трус испугался меня в автобусе. Почему он не вышел? Забью гвоздь в крышку гроба его карьеры. Говорю это от лица всех русских».

«У меня терапевтические исключение. Иди и проверь»

Знаменитая теннисистка Серена Уильямс была вынуждена оправдываться, когда хакерская группа Fancy Bears обнародовала данные о том, что американка пользуется широким спектром терапевтических исключений, легальность которых вызывает вопросы. В общении с журналистами Серена была не слишком вежлива. «Почему я вовремя не сделала что? Что-что, простите? Говори громче, я хочу, чтобы все слышали, что ты спрашиваешь меня про мой допинг. Я принимала допинг, потому что вовремя не оформила TUE? Я никогда не сдавала положительных допинг-проб. У меня всегда были терапевтические исключения. Иди и проверь. Я всегда была удивительно честной спортсменкой и всегда гордилась этим. Не хочу, чтобы когда-то пришлось говорить своей дочери, что её мама — обманщица».

«Я была в дерьме. В полном дерьме»

В прошлом году стали известны подробности того, через что прошла российская теннисистка Мария Шарапова , дисквалифицированная за использование мельдония. Об этом спортсменка максимально откровенно рассказала в своей книге. «В моей голове поселился червяк, чтобы тр**ать мой мозг. Только оказавшись по горло в яме с дерьмом, начинаешь понимать, кто твои настоящие друзья, а кто просто знакомые. Хотят бежать — пусть бегут. Я была в дерьме. В полном дерьме. Мне казалось, что я упала даже ниже плинтуса, и для того, чтобы коснуться дна, мне придётся ещё и вытянуться во весь рост».

«Я не алкаш, я канадец»

На Олимпиаде в Пхёнчхане одним из самых ярких персонажей стал муж канадской кёрлингистки Рейчел Хоман. Шон Хоман — бывший профессиональный хоккеист. Пока его жена боролась за выход в плей-офф Олимпиады, Шон сильно нервничал и опрокидывал один стакан пива за одним. Причём в его руках стабильно было по два бокала сразу. Учитывая, что дело было в 9 тура, Шон моментально стал мемом Игр в Южной Корее. А услышав его объяснение, вы поймёте, почему эта цитата попала в наш топ. «Думайте, что хотите. У меня просто был стресс. Я не алкаш, я — канадец».

«Сдохни от зависти, дядя»