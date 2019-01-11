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Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open 

РИА Новости + ещё 35 5 часов назад
Фото: РИА Новости
Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой по первому раунду Открытого чемпионата Австралии стала британка Хэрриет Дарт.
Дарт, 132-я ракетка мира, отобралась в основной раунд первого в этом сезоне турнира Большого шлема через квалификацию, которая завершилась в пятницу в Мельбурне. Дарт, посеянная в квалификации под 21-м номером, в решающем матче обыграла 10-ю сеяную сербку Ивану Йорович — 1:6, 6:3, 6:1. Шарапова получила от организаторов 30-й номер посева в основной сетке.
Соперницей другой россиянки Маргариты Гаспарян (91-й номер мирового рейтинга) по первому кругу Australian Open стала китаянка Чжу Линь (118), в финальном раунде квалификации обыгравшая итальянку Мартину Тревизан — 3:6, 7:6 (7:2), 6:1.
Трем россиянкам, вышедшим в основную сетку турнира через квалификацию, в первом круге предстоит встретиться со следующими теннисистками:
Вероника Кудерметова (111) — София Кенин (США, 56),
Наталья Вихлянцева (135) — Варвара Лепченко (прошла через квалификацию, США, 134),
Анна Калинская (167) — Арина Соболенко (Белоруссия, 11).
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Теннис , Наталья Вихлянцева , Вероника Кудерметова , Маргарита Гаспарян , Мария Шарапова , Арина Соболенко , Варвара Лепченко , Анна Калинская
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