Шарапова сыграет со 132-й ракеткой мира в первом круге Australian Open

Соперницей российской теннисистки Марии Шараповой по первому раунду Открытого чемпионата Австралии стала британка Хэрриет Дарт.

Дарт, 132-я ракетка мира, отобралась в основной раунд первого в этом сезоне турнира Большого шлема через квалификацию, которая завершилась в пятницу в Мельбурне. Дарт, посеянная в квалификации под 21-м номером, в решающем матче обыграла 10-ю сеяную сербку Ивану Йорович — 1:6, 6:3, 6:1. Шарапова получила от организаторов 30-й номер посева в основной сетке.

Соперницей другой россиянки Маргариты Гаспарян (91-й номер мирового рейтинга) по первому кругу Australian Open стала китаянка Чжу Линь (118), в финальном раунде квалификации обыгравшая итальянку Мартину Тревизан — 3:6, 7:6 (7:2), 6:1.

Трем россиянкам, вышедшим в основную сетку турнира через квалификацию, в первом круге предстоит встретиться со следующими теннисистками: