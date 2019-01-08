Касаткина не смогла пробиться во второй круг турнира в Сиднее

Россиянка Дарья Касаткина уступила белоруске Александре Соснович в первом круге теннисного турнира в Сиднее, призовой фонд которого составляет более 750 тысяч долларов. Касаткина, получившая восьмой номер посева на турнире, проиграла со счетом 1:6, 4:6. На корте соперницы провели 1 час 14 минут. В другом матче первого круга россиянка Екатерина Александрова , пробившаяся в основную сетку через квалификацию, уступила четвертой ракетке турнира американке Слоан Стивенс — 6:0, 6:7 (3:7), 6:7 (3:7). Матч длился 2 часа 38 минут.