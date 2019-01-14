Шарапова разгромила британку Дарт в первом круге Australian Open

Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает "Советский спорт"

Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0. Спортсменки находились на корте 63 минуты.

Теперь Шараповой предстоит встреча с Ребекой Петтерсон.

Турнир проходит с 14 по 27 января 2019 года в австралийском Мельбурне.

Ранее член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Анастасии Павлюченковой Екатерины Макаровой на турнире "Большого шлема" — Australian Open.

Теннис. Australian Open-2019. Первый кругМария Шарапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:0