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Шарапова разгромила британку Дарт в первом круге Australian Open 

Газета.Ru + ещё 121 16 часов назад
Россиянка Мария Шарапова одержала победу над представительницей Великобритании Хэрриет Дарт в матче первого круга Открытого чемпионата Австралии по теннису, сообщает "Советский спорт".
Встреча завершилась со счетом 6:0, 6:0. Спортсменки находились на корте 63 минуты.
Теперь Шараповой предстоит встреча с Ребекой Петтерсон.
Турнир проходит с 14 по 27 января 2019 года в австралийском Мельбурне.
Ранее член правления Федерации тенниса России (ФТР), заслуженный тренер России Владимир Камельзон оценил шансы Анастасии Павлюченковой и Екатерины Макаровой на турнире "Большого шлема" — Australian Open.
Теннис. Australian Open-2019. Первый кругМария Шарапова (Россия) — Хэрриет Дарт (Великобритания) — 6:0, 6:0
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Теннис , Видео , Екатерина Макарова , Мария Шарапова , Анастасия Павлюченкова , Советский спорт
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