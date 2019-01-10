28 испанских теннисистов арестованы за договорные матчи

Гражданская гвардия Испании арестовала 83 человека, в числе которых 28 профессиональных теннисистов, по подозрению в организации договорных матче, сообщает "Советский спорт"

По информации Европола, в проведении матчей замешана некая армянская преступная группировка.

В столице Испании были проведен обыски одиннадцати домов, в ходе которых наличными было изъято €167 тыс. Кроме этого были конфискованы кредитные карты, дробовик, пять роскошных автомобилей и более 50 дорогих электронных устройств. 42 банковских счета и их остатки тоже оказались заморожены.

Отмечается, что один из 28 арестованных теннисистов принимал участие в последнем розыгрыше Открытого чемпионата США (US Open). Личность подозреваемых не раскрывается.