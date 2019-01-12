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Надаль рассказал о своей готовности к Australian Open — 2019 

Газета.Ru 7 часов назад
Фото: Газета.Ru
Испанский теннисист Рафаэль Надаль поделился ожиданиями от предстоящего Открытого чемпионата Австралии (Australian Open — 2019), передает "Советский спорт".
"Я доволен подачей. Доволен мотивацией сделать что-то новое. Я уверен в своих силах и в себе. Если бы я не был готов, то не приехал бы сюда. Боль после операции на ноге уже практически прошла", — приводит слова спортсмена Sportingnews.
Надаль также рассказал о том, что всегда старается открывать в своей игре что-то новое.
"Конечно, нужно подготовиться и прибавить, чувствовать себя "живым". Всегде есть что-то, над чем можно поработать, и я на протяжении всей карьеры стараюсь прогрессировать", — добавил он.
Ранее сообщалось, что первая ракетка Австралии выиграл турнир в Сиднее.
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